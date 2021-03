Bejelentve a Life is Strange: True Colors

Új epizóddal gazdagodik a Life is Strange-sorozat, a Square Enix ugyanis bejelentette a franchise legújabb tagját, melyet a Before the Stgorm mögött is álló Deck Nine Games csapata készít, megjelenését pedig szeptember 10-én várhatjuk PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X-re.

Life is Strange: True Colors a franchise történetében először nem egy epizodikus kaland lesz, a játékosok azonnal megkapják majd a teljes élményt, melyben Alex Chen oldalán fedezhetjük fel Haven Spring életét, mely első ránézésre egy csendes amerikai kisváros, azonban hősünk szörnyű titkot rejteget egy átokról, egy természetfeletti pszichés erőről.Alex ennek hála, és amikor hősünk testvére rejtélyes körülmények között meghal, minden erejét tel kell használnia ahhoz, hogy megtalálja az igazságot, és feltárja a kisváros által eltemetett sötét titkokat. A Life is Strange: True Colors esetében a játékmenet nem sokat változik az elődökhöz képest, a zenei anyag viszont szuper lesz, hiszen olyan előadóktól hallunk majd slágereket, mint a Radiohead, a Phoebe Bridgers vagy Gabrielle Aplin.