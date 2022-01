Bejelentve a Hitman Trilogy, ezekre számíthatunk a Hitman 3-ban idén

A Square Enix és az IO Interactive elárulta, hogy mire számíthatunk a Hitman 3 Year 2 tartalmi részlegében, amikor január 20-án megjelenik - többek között két új játékmódra és vadonatúj kihívásokra.

Azegy új módban, amelynek feladata, hogy egymás után több célpontot is elintézzünk. A próbálkozások teljesítésével, amelyek állandóan elérhetőek lesznek számodra, különleges jutalmakat oldasz fel. Minden nap új célpontok csoportja lesz elérhető., amely egy menedékházat ad, amelyet testre szabhatsz. A menedékházból választhatsz szerződéseket, amelyek különböző küldetéseket kínálnak, amelyeken végig kell haladnod. Különböző típusú bűnözőkkel kell majd leszámolnod, és egy sor területen és küldetésen keresztül kell végigküzdened magad, hogy sarokba szorítsd a bűnözők vezetőjét. A megjelenés valamikor idén tavasszal várható.Emellett, amely a Hitman, a Hitman 2 és a Hitman 3 játékokat tartalmazza, január 20-án egyenesen az Xbox Game Passba kerül. A trilógia külön is megvásárolható lesz, illetve PC-n az első Hitman VR-os szegmensét is tartalmazza.

