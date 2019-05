Bejelentve a GRID reboot, szeptemberben már meg is jelenik

A GRID című autóversenyzős játékszéria anno két egészen remek alkotásként került be a köztudatba, most pedig a Codemasters gondoskodik róla, hogy ismét beszéljenek róla az emberek, merthogy érkezik az új felvonás.

Célplatformként a PC-PS4-Xbox One hármas lett megjelölve, és kapásból két kiadás formájában is lecsaphatunk majd a címre. Egyrészt lesz egy Standard Edition, amely csak és kizárólag az alapjátékot hordozza magában, míg az Ultimate Edition névre keresztelt variáns egy szezonbérletet is hozzácsap a csomaghoz, miáltal egy kazal kontenthez hozzáférhetünk majd.Gyakorlatilag, viszont sajnos a trailer egyelőre túl sokat nem árul el, leszámítva a megjelenési dátumot, mely szerint idén szeptember 13-án jön.

Nézd nagyban ezt a videót!