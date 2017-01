Bejelentve a DiRT 4!

A Codemasters teljesen váratlanul, alig néhány perccel ezelőtt bejelentette, hogy idén sem hagynak minket új autós játék nélkül, így még a nyáron megjelenhet a DiRT 4 , egészen pontosan június 9-én PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Az alkotás egy igazi off-road őrület lesz, a 2011-es DiRT 3 régóta várt valódi folytatása, amely azért a DiRT Rally-ból is átvett néhány elemet, így példáulmajd, amihez megvásárolták a hivatalos FIA World Rallycross Championship licencét, avagy ezúttal is a rallyzásé lesz a főszerep.A játékbanegyaránt megtalálhatók lesznek, miközben megjárhatjuk a világ öt rally-központját az élen Ausztráliával, Spanyolországgal, Svédországgal, Wales-szel és Michigan-nel, olyan helyszíneken, mint a Lohéac Bretagne, a Hell, a Holjes és a Lydden Hill. DiRT 4 egyik nagy újdonságának a Your Stage nevű játékmód lett beharangozva, aminek a lényege az, hogy a játékosok saját maguk határozhatják meg, hogy milyen pályákon versenyezzenek, és az általuk alkotott helyszíneket barátaikkal is megoszthatják, de várható mégis.

