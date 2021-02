Bejelentve a Diablo II: Resurrected, a klasszikus játék felújított verziója

A BlizzConline 2021 végre előhozakodott egy olyan bejelentéssel, amit a rajongók már nagyon régóta várnak, mégpedig a Diablo II: Resurrectedet, amely a klasszikus játékot hivatott felújított köntösben a közönség elé tárni.

A Vicarious Visions fejlesztésében megfogant felújításról jött is egy trailer, ami megvillantja számunkra, hogy mit tartogat a Diablo II: Resurrected, ebből fakadóan a saját szemünkkel győzödhetünk meg arról a grafikai ugrásról, amit a játék prezentál.A grafikai turbózás mellett a Blizzard megosztotta, hogy 27 percnyi átvezető mozit kevertek újra, lesz cross-progression is a különféle platformok között, és akár a klasszikus, régi grafikával is tolhatjuk majd a szoftvert. Megjelenési dátumról egyelőre nincs hír, de jön PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, PS5-re, Xbox Series S / X-re, valamint Nintendo Switch-re.

