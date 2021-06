Bejelentve a Crysis Remastered Trilogy, idén ősszel érkezik is

Nemrégiben megszellőztették, hogy érkezik a Crysis 2 Remastered , azonban most hivatalos bejelentéssel élt a Crytek, ami több, mint amire a legtöbb rajongó számított, lévén a komplett trilógiát kiadják újrakeverve.

Természetesen az első epizódhoz már nem nyúlnak, hiszen azt már tavaly piacra dobták, ellenben egy közös pakkban kiadják a második és harmadik rész felújított variánsával., viszont a Crysis, a Crysis 2 és a Crysis 3 egyjátékos kampánya feltupírozott változatban kerül majd elénk.És hogy mikor? Nos, megközelítőleg még megjelenési dátumunk is van, mely szerint 2021 őszén robog be a csomag PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, Nintendo Switch-re, valamint a visszafele kompatibilitásnak hála PS5-ön és Xbox Series S / X-en is játszhatjuk - habár utóbbi kettő nem natív támogatást élvez.

Nézd nagyban ezt a videót!