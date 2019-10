Bejelentve a Crusader Kings III, 2020-ban már jön is

Nagy napok ezek a Crusader Kings-franchise rajongóinak, lévén tegnap még arról kaptunk hírt, hogy ingyenesen beszerezhető a második rész, addig most bejelentették, hogy érkezik a hivatalos, számozott folytatás.

Minden eddiginél szélesebb lesz a lehetőségeink tárháza, az RPG-elemek a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kapnak, sőt mi több, akár még a dinasztiánk politikai és vallási hitét is kontrollálhatjuk., ami azt jelenti, hogy 8 évvel az előző iteráció után válik trilógiává a széria. A bejelentéshez hozzácsaptak egy igen izgalmas kis trailert is, ami pontosan azt a célt szolgálja, amit kell: meghozza a kedvünket a játékhoz. Remélhetőleg hamarosan még több infót kapunk a készülő alkotás kapcsán!

