Bejelentve a Call of Duty WWII: The War Machine Map Pack

Az Activision és a Slegdehammer Games hivatalosan is bejelentették a Call of Duty WWII következő letölthető tartalmát, mely The War Machine Map Pack név alatt április 10-én jelenhet majd meg először csak PS4-re, majd egy hónappal később PC-re és Xbox One-ra is.

















Az első DLC-hez hasonlóan a The War Machine Map Pack isA multis pályák között az egyik Egypt név alatt egyenesen a gíziai piramisok romjaihoz vezet majd el minket, és míg a második Dunkirk név alatt a legendás francia partszakaszt eleveníti fel előttünk, a V2 már egyenesen Németországba repít minket egy rakétakísérlet helyszínére.Az új War mód térképet ezen felül Operation: Husky néven találhatjuk majd a kiegészítőben, a főszerepben a szövetségesek szicíliai inváziójával, míg a Nazi Zombies csatateret a The Shadowed Throne név alatt, noha erről csak annyit tudni, hogy egyenesen a náci Németország szívébe kalauzol majd el minket.A bővítményről kaptunk pár képet is, noha a nagy felbontásról esetükben még le kell mondanunk.