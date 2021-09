Bejelentették az Outcast 2: A New Beginninget

Az Appeal Studios óriási meglepetéssel szolgált, ugyanis bejelntették a kultklasszikus sci-fi játék folytatását, az Outcast 2: A New Beginning et, amely az eredeti 1999-es kaland után játszódik húsz évvel a történet szerint.

A sztori úgy szól, hogy a robotok rabszolgasorba taszítják a civileket és szépen módszeresen lemészárolják őket, főhősünk pedig, Cutter slade azon dolgozik, hogy felszabadítsa az emberiséget. Nyílt világú akció-kaland élményre számíthatunk, amely a TPS nézetet használja eszközéül.A THQ Nordic még 2019-ben tette rá a mancsát az Outcast IP-re, most és a folytatásra az eredeti zeneszerző, Lennie Moore is visszatér. A kiadó ígérete szerint egy non-lineáris science-fantasy történetet kapunk, aminek. Gyárthatunk fegyvereket, jetpackkel is utazhatunk, valamint egy borzasztóan gazdag világot ígérnek.

