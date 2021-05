Bejelentették az Empire of Sin Make It Count expanzióját

A Paradox Interactive és a Romero Games bejelentette az Empire of Sin első nagyobb expanzióját, amiért természetesen majd ki kell nyitnunk a pénztárcánkat, ha be akarjuk húzni, cserébe viszont vaskos és minőségi tartalmat ígérnek az alkotók.

Többek között egy új bosst is behoz a Make It Count címre keresztelt bővítmény, Meyer "The Accountant" Lansky-t, valamint egy korábban még nem látott bandát is bevezetnek, a Fixereket. Természetesen megannyi küldetés kapcsolódik majd mint az új főellenfélhez, mind a Fixerekhez, valamint további új gengszterekkel, képességekkel és miegymással is fogunk találkozni - ezeket majd később részletezik.Valamikor idén fog megjelenni a Make It Count PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, azonban a pontos árcéduláról még nincsenek információk jelen pillanatban.

