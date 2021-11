Bejelentették a Terminator Resistance új kiegészítőjét

Terminator Resistance egy alacsony költségvetésű FPS volt, melyen azonban látszódott a Terminátor franchise iránti mérhetetlen tisztelet, és szeretet, a rajongók kedvelték, azonban semmilyen jellegű folytatás nem készült hozzá, egészen mostanáig.

Nemrég felröppent , hogy elkészülhet valami fajta kiegészítő az eredeti játékhoz, azonban meg is történt a hivatalos bejelentése a dolognak.December 10-én fog érkezni a Terminator Resistance : Annihilation Line című DLC, mely a, azonban továbbra is az alapjáték főszereplőjét Jacob Rivers-t lesz lehetőségünk írányítani. A kiegészítő több mint 4 órányi plusz tartalmat ígér, az új sztori mellett, új fegyverekkel is irthatjuk a gépeket. A kiegészítő csak is kizárólag PC-re, valamint Playstation 5-re lesz elérhető.

