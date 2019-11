Bejelentették a Rainbow Six: Siege új szezonját, az Operation Shifting Tides-ot

Az idei esztendő negyedik szezonjáról hivatalosan is lerántotta a leplet a Ubisoft csapata, ami az Operation Shifting Tides névre hallgat, és kapásból egy teaser videót is mellékeltek hozzá.

Túl sok nem vehető ki belőle, mindössze annyi, hogy a víz hullámai egy szoborszerű építményhez csapódnak. Amit tudunk, az az, hogy megint csak. Sajnos a teaser idő közben el lett távolítva, szóval nagy valószínűséggel csak véletlenül nyomta meg valaki Ubisoftéknál a gombot.Ha ez még nem lenne elég, akkor a frissítéshez hozzácsapják a Theme Park felújított variánsát is, amire valljuk be, ráfért már egy kis ráncfelvarrás. Több információt a DLC-ről nagy valószínűséggel a Rainbow Six Pro League Season X döntőjén kapunk, ami november 9-én esedékes.