Bejelentették a Darkest Dungeon 2-t

A különösen nehéz Darkest Dungeonről elhíresült Red Hook Studios egy teaser keretein belül leplezte le, hogy folytatást kap a szóban forgó sikerjáték, ráadásul már meg is osztották a PC Gamer magazinnal az első részleteket.

Az egész bejelentés, mint említettük, egy nyúlfarknyi teaser formájában történt, ami a The Howling End nevet kapta, és hat olyan kasztot mutat meg, ami az első részből már ismerős lehet.No de amik még ennél is izgalmasabbak, azok a részletek. Megtudtuk, hogy. Első körben early access-ben jön a játék PC-re.Mindössze 14 ember hegeszti a folytatást, viszont a tervek szerint 20-ra emelnék ezt a számot másfél éven belül, a fejlesztők állítása szerint nincs miért sietniük a stúdió felduzzasztásával, sőt még a munkamorálról is beszéltek, miszerint együtt szoktak iszogatni és játszani, ellenben keményen és szenvedéllyel ügyködnek az alkotásaikon.

