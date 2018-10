Bejelentették a Borderlands 2 VR-t, decemberben már meg is jelenik

Reggel még nem számítottunk arra, hogy esetlegesen a 2K és a Gearbox Software kettőse leleplez majd egy, a Borderlands világában játszódó VR játékot, arra meg aztán végképp nem, hogy még idén kézhez is kapjuk.

Pedig nagyon úgy fest, hogy ez a helyzet, ugyanis a srácok bejelentették a Borderlands 2 VR -t, ami még decemberben be is fut PlayStation 4-re, melyhez újradolgozták némileg a játék irányítását, hogy az teljes mértékben megfeleljen a virtuális valóság támogatásának.Bekerül egy új játékmechanika is, a BAMF Time (BadAss Mega Fun Time), ami lehetőséget biztosít rá, hogy a játékos lelassítsa az időt, ezáltal kikerülje a felé érkező lövedékeket, no meg persze látványos kunsztokat is tudunk majd demonstrálni ennek aktiválásával.A járművezetés is FPS nézetben zajlik majd, a célzás a fejünk mozgatásával történik, és természetesen, illetve mivel a Borderlands 2 VR egy egyjátékos kaland lesz, a csapatmunkára épülő képességeket mind kicserélik a december 14-én érkező játékban.

