Bejelentette a Ubisoft az Assassin's Creed Valhalla jövőbeni tartalmait

A Ubisoft a szokásához híven megint előre bejelentette, hogy miféle tartalmakkal lehet majd számolni az Assassin's Creed Valhallához kapcsolódóan, így már most szemezhetünk a későbbiekben érkező kontentcunamival.

A szezonbérlet kiváltásával már a megjelenéskor megkaphatjuk a legendás Beowulfot középpontba helyező The Legend of Beowulf küldetést, majd 2021 tavaszán jön a Wrath of the Druids expanzió, amiben egy druida szektát kell levadásznunk. Jövő nyáron a The Siege of Paris berkein belül minden idők legambiciózusabb vikingcsatáját vehetjük szemügyre, mégpedig Párizs ostromát.Az első szezon indulásával egyébként kapunk ingyenes tartalmakat is, így például új települést, egy tradicionális vikingfesztivált, a River Raids nevű játékmódot, valamint a Jomsviking funkciót kapjuk, miáltal a barátainkkal kvázi együtt szintezhetünk és fejlődhetünk.

