Bejelentésre került a MultiVersus, ahol Superman és Arya Stark is összecsaphat

Hónapok óta keringet a neten több szivárgás is a Warner Brothers filmstudió karakter felhozatalával készülő, a Smash Bros inspirálta verekedős játék, a mai napon azonban hivatalosan is lelepleződött az alkotás.

A Super Smash Bros. jó pár éve kirobbanóan nagy siker volt, nemrégen azonban megérkezett hozzá az utolsó tartalmi frissítés is, ezért szükség volt egy új lehetséges trónfosztóra.Ez lehet a MultiVersus címmel ellátott verekedős játék, amely, így bármikor megtörténhet, hogy Batman és Bozont összecsaphat egymással. A játék free to play modellt fog alkalmazni, tartalmazni fog crossplayt, mindamelett cross-progressiont is és valamikor a 2022-es évben fog debütálni.Alább látható az első játékmenet videó, némi fejlesztői kommentárral, hogy magatok is eldöntsétek, hogy játszani fogtok-e vele. A játék PC, PS4, PS5, Xbox One, valamint Xbox Series S és X konzolokra fog érkezni.