Befutottak az Origin első olcsó laptopjai

Az Origin már több alkalommal is szerepelt az oldalunkon, ám a vállalat játékosoknak szánt hordozható számítógépeire nem éppen a baráti árcédula volt eddig a jellemző, pedig mostanság a megfizethető gamer megoldások nagyon mennek.

Ezt vélhetően ők is megfigyelték, nemrég pedig bemutatták az első "budget" szériájukat, mely a tavalyi EON15-S család helyét veszi át. A friss széria csak 15,6 hüvelykes Full HD IPS kijelzővel szerelt modelleket tartalmaz és 999 dollárnál indul.Cserébe a leggyengébb verzióban is találunk dedikált NVIDIA GPU-t, méghozzá egy. Mellé azonban vélhetően a legolcsóbb gépben csak egy i3-7100H processzort találunk, de természetesen i5-ös és i7-es változatok is elérhetőek, míg a memória terén akár 32GB DDR4 is kérhető.