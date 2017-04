Befutottak az ASUS új AMD kártyái

Az AMD a várakozásoknak megfelelően nemrég mutatta be a legújabb grafikus kártyáit, melyek ugyan nem reformálják meg a piacot, de azért egészen komoly erőt képviselnek és a gyártó igyekezet megtartani a jó ár/érték arányt is.

Az ASUS hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol a vállalattal, így érthető, hogy az elsők között mutatták be újdonságaikat, melyeket kicsit felspékeltek, mielőtt a dobozba tették őket.Többek között ezért is kerültek a kártyák a ROG STRIX családba, hűtésükről pedig a már jól ismert DirectCU technológia gondoskodik. Első körben a két erősebb kártyára építkeztek, az RX 570 STRIX változatát két ventilátor hűti és RGB világítást is kapunk, míg az RX 580 4GB-os modellje a Dual családba került szintén két ventilátor társaságában.A legerősebb modell jelenleg a 8GB-os RX 580, mely egy egészen nagy kártya, hiszen három ventilátor hűti, a hangulatot pedig itt is feldobhatjuk némi fénnyel.