Befutottak az ASRock első X299-es alaplapjai

Az Intel nemrég leplezte le a legújabb processzorait, melyeket ugyan az átlagfelhasználóknak és a félprofiknak szánnak, mégis a szokásos megoldásoknál jóval komolyabb termékekről beszélünk, melyekhez új chipkészlet is készült.

Az új processzor és chipkészlet párosa pedig egyenlő azzal, hogy rengeteg új alaplap érkezik. Az ASRock nemrég be is mutatta az első fejlesztéseit, melyek élén a Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 áll, ami nevéből adódóan egyAz ATX méretű újdonság különlegessége az Aquantia AQtion 10Gb/s LAN modul, mely kimagasló teljesítményt ígér és akár 10x gyorsabb lehet, mint a Gigabit LAN. A Taichi család is frissült, mindkét modell beépített WiFi modult és USB-C csatlakozást is kínál.Az apróbb gépekben gondolkodóknak sem kell sokat várniuk, hiszen az ASRock X299E-ITX / ac. WiFi és Bluetooth természetesen itt is van és a villámgyors M.2-es csatlakozásról sem kell lemondani.