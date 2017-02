Befutottak a Nioh első értékelései

Kevesebb mint egy héttel a megjelenés előtt befutottak az első játéktesztek a Team Ninja által készített Nioh -hoz kapcsolódóan, hogy kiderüljön, miként is sikerült a soron következő PS4-exkluzív.

A kritikák meglepően hasonlóan nyilatkoztak az alkotásról, így, ami mellett a legtöbb kritikus a Dark Souls-hoz hasonlította a végeredményt, de rengetegen találtak benne Ninja Gaiden-es elemeket is.A jelek szerint tehát a Nioh egyáltalán nem sikerült rosszul, és mindezt február 8-tól már a saját bőrödön is megtapasztalhatod, hiszen ekkor számíthatunk az alkotás itteni premierjére.Destructoid - 9USgamer - 4/5Game Informer - 9Attack of the Fanboy - 4.5/5Stevivor - 8Insidegames [German] - 83/100