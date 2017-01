Befutottak a mobil GeForce GTX 1050 és GTX 1050 Ti kártyák

A hordozható gépek az elmúlt években nagyon sokat fejlődtek, mely több irányban is megmutatkozik, a hordozhatóságot és innovációt kedvelők mellett a teljesítményre vágyó játékosok is komoly előrelépést tapasztalhattak.

A fejlődésben nagy szerepet játszott az NVIDIA is, hiszen egyre erősebb mobil grafikus kártyákat kínált a partnereinek, nemrég pedig két olyan modellt mutattak be hivatalosan, melyek a pénztárcabarát gépekben kaphatnak helyet. A GeForce GTX 1050 és GTX 1050 Ti párosról korábban már mi is híreztünk , az akkori információk pedig egészen pontosak voltak.Mindkét kártya 4GB GDDR5 memóriát kínál, alapjaiban nem igazán térnek el az asztali változatoktól, ráadásul magasabb órajeleket kaptak. A GTX 1050 a gyártó szerint főként az 1600 x 900-as felbontás esetében lehet stabil, míg a GTX 1050 Ti már Full HD felbontásnál is megbirkózik az újabb játékokkal.