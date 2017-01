Befutott az új LEGO City Undercover első trailere

Habár erősen újrahasznosított darab, azonban a Warner Bros és a TT Games legjobb bejelentése az elmúlt hónapokban határozottan az volt, hogy Wii U után PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és még Nintendo Switch-re is elhozzák a LEGO City Undercover -t.

A LEGO GTA néven is csúfolt alkotás pedig most megkapta az első olyan trailerét, amelyen már a felújított változatot vehetjük szemügyre egy kicsikét, ezáltal a gyakorlatban is megtekinthetjük, hogy milyen érzés is lehet egy nyitott világú LEGO-játékban,Ha téged is vonz a kötetlen legózás élménye, akkor te se hagyd ki a LEGO City Undercover felújított változatának első mozgóképét, ami bár megjelenési dátumot még nem közöl, de az biztos, hogy premierjére még az idén tavasszal számíthatunk majd.

Nézd nagyban ezt a videót!