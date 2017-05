Befutott az első X299-es ASUS ROG alaplap

Az átlagfelhasználók szánt Intel processzorok piacán jó néhány bivalyerős megoldással találkozhatunk, melyeket évről-évre megújítanak, így hatékonyabb, valamint gyorsabb megoldásokat kapunk, ugyanakkor van egy kevésbé ismert vonala is a gyártónak, mely pár évvel előrébb jár.

Ez az Intel Extreme széria, mely kapcsán nemrég érkeztünk el a generációváltáshoz, ami új chipkészlettel, új alaplapokkal és természetesen új processzorokkal jár. A Computex 2017 alkalmával az ASUS rögtön be is mutatta az első X299-es chipkészlettel szerelt ROG alaplapját, mely ROG STRIX X299-E néven kerül majd a boltokba.A processzorok terén az LGA 2066-os foglalattal rendelkező Skylake X és Kaby Lake X modellekkel kompatibilis. A 8db DDR4-es modult akár 4000MHz fölé is húzhatjuk és természetesen AURA Sync RGB LED világítást is kapunk.