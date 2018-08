Befutott az első Red Dead Redemption 2 gameplay videó!

Az idő elérkezett, ahogy a Rockstar Games azt megígérte, ma délután befutott az első gameplay felvétel a Red Dead Redemption 2 -ből, melyből végre megtudhattunk egy-két dolgot a legújabb projektjük kapcsán.

Már pár képkocka után egyértelművé válik, hogy bizony grafika terén abszolút hozzá az elvárt szintet, és még rá is tesz pár lapáttal. A játék világa soha nem látott részletességgel fog bírni, lesz lehetőségünk vadászni is,Ahogy azt már tudni lehetett, Arthur Morgant fogjuk irányítani, és a Van Der Linde banda tagjaiként állunk helyt a vadnyugaton, minden egyes akció után tábort ver kis csapatunk, ahol a többiekkel kártyázhatunk, beszélgethetünk, de akár a különböző elejtett zsákmányokat is visszavihetjük, hogy a társaság morálja növekedjen. A videó végén kiderül, hogy a következő gameplay videóból többet láthatunk a különféle gameplay elemekből és a küldetésekből is.

