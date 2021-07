Befutott a Vaják sorozat második évadának trailere

A WitcherCon esemény kapcsán tegnap este még csak a Vaják sorozat második szezonjának premierdátumáról tudtunk beszámolni, ellenben időközben befutott a hivatalos trailer is a folytatásból.

Egy több mint két perces hosszal bíró kedvcsinálóról van szó, ami az évad hivatalos trailereként szolgál. Ez már nem teaser, itt konkrétan megkapjuk az arcunkba a második évad kulcsmozzanatait, illetve Ciri immáron pár évvel fiatalabb is, így egy sokkal karakánabb karakterként vehetjük őt szemügyre.Emellett persze Geralt is feldobja a látottakat szokásos jelenlétével., amikor is a komplett szezon felkerül a Netflixre. Íme a szóban forgó előzetes:

