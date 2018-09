Ahogyan azt korábban már megszellőztették a Telltale-es srácok, a mai nap során befutott a The Walking Dead: The Final Season második epizódjának hivatalos előzetese, mely a Suffer the Children nevet viseli.

A következő felvonás szeptember 25-én esedékes, mikor is egyaránt kiadják PC-re, PlayStation 4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re, melyben végre folytathatjuk Clementine kalandját,Ahogyan az várható volt, az utolsó évad nem kegyelmez, ez az epizód is legalább annyira könyörtelennek ígérkezik, mint a startként szolgáló Done Running, van egy olyan érzésünk, hogy ez az epizód is egy brutális gyomrossal fog zárulni...

Nézd nagyban ezt a videót!