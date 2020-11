Elképesztő várakozás övezi meg az Annapurna Interactive kiadásában és az Abzu alkotóiként megismert Giant Squid fejlesztésében érkező The Pathless megjelenését, melyre már nem kell tovább várni, hiszen megérkezett a hozzá kapcsolódó launch trailer.

Ez pedig most azt jelenti, hogy néhány órán belül elérhető lesz PC-re, iOS-re, PS4-re és PS5-re is a végeredmény, noha utóbbi platformon egyelőre csak a világ szerencsésebb részein élvezhetik majd a végeredményt, hozzánk november 19-én roboghat majd be.Ha fogalmad sincs arról, hogy mi fán terem a The Pathless , akkor érdemes lehet ránézned az alábbi kedvcsinálóra, hiszen ennél aprólékosabban semmi sem tudja elmagyarázni számodra a lényeget.

