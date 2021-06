Befutott a Ratchet and Clank: Rift Apart launch trailere

Óriási nagy véghajrában van a Ratchet and Clank: Rift Apart, ugyanis a Sony és az Insomniac Games kettősének közös gyermeke holnap, azaz június 11-én hivatalosan is megjelenik, ennek örömére berobogott a launch trailer.

A legutolsó előzetesként szolgáló kedvcsináló olyan szinten felültet mindenkit a hype vonatra, hogy arra szavak nincsenek, ráadásul nem is aprózták el a dolgot: több mint két percen keresztül szemezhetünk az előzetessel. Emellett emlékezzünk meg egy röpke perc erejéig arról is, hogy a Ratchet and Clank: Rift Apart azon ritka játékok sorába tartozik,Mi már leteszteltük a játékot, és borzasztóan meg voltunk elégedve Ratcheték legfrissebb, PS5-exkluzív kalandjával!

