Befutott a Life is Strange 2 első előzetese

Sokat még továbbra sem tudunk a Dontnod népszerű játékának folytatásáról, hiszen teljesen új környezetbe kalauzol el minket a Life is Strange 2 , és láthatóan ezt a ködöt az első trailer sem oszlatta el.

Mert bizony befutott a játék első hivatalos előzetese, ami egészen konkrétan egy rendőrtisztet helyez a középpontba, és nem csak, hogy nem tudtunk meg többet, de még jobban is összezavarodtunk a nyúlfarknyi mozgókép láttán, csak találgatni tudunk, hogy miként is fog kapcsolódni akár az első szezonhoz, akár az összekötő kapocsként szolgáló The Awesome Adventures of Captain Spirithez.A trailer azzal az ígérettel zárul,, vélhetőleg a Square Enix ekkor publikál majd egy hosszabb, tartalmasabb, és remélhetőleg több magyarázattal szolgáló videót. A Life is Strange 2 első epizódja szeptember 27-én debütál PC, PlayStation 4-en és Xbox One-on.

