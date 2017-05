Befutott a Huawei Nova 2-es széria

A Huawei kapcsán az év első fele inkább az új csúcsmodellekről szólt, melyek egészen versenyképesre sikeredtek, de azért jól látszik, hogy még nem tartanak ott, ahová az ambiciózus tervek szerint hamarosan meg kellene, hogy érkezzenek.

Persze a csúcsmobilok mellett az alsóbb szegmensekben is szükség van a márka ismertségének növelésére, melyre például az általunk is tesztelt P10 Lite kiváló lehet, de hamarosan két segítőt is kap. Bemutatkozott ugyanis a Huawei Nova 2 és Nova 2 Plus, melyek aérkeznek.Az 5 és 5,5 hüvelykes Full HD kijelző alatt egy házon belül készülő, nyolcmagos Kirin 659-es SoC és 4GB RAM dolgozik, a kisebb modell 64, a nagyobb pedig 128GB belső tárhelyet tud majd felmutatni. Az igazán nagy dobás a hátsó ujjlenyomat-olvasó felett elhelyezettA 12 megapixeles, f/1.8-as fényerejű fő modult ugyanis egy 8 megapixeles másik szenzor segíti, illetve a hírek szerint ez biztosítja majd az optikai nagyítást is. Az árak valahol 320-40 euró környékén lehetnek.