Befutott a Halo sorozat első teljes értékű előzetese!

A Halo élőszereplős sorozat is csak úgy mint a játékfranchise legújabb epizódja kifejezetten sok viszontagságon ment keresztül, de csak úgy mint az Infinitnél , úgy tűnik, hogy a Paramount+-ra készülő sorozat is már sínen van.

Legalábbis erre enged következtetni, hogy most hajnalban a The Game Awardson megérkezett a sorozat első teljes értékű előzetese. Ugyan egy nem túl sokat mutató rövid kis teasert már kaptunk korábban, és most sem állítjuk, hogy összetudnánk rakni a sorozat teljes történetét, mégis viszonylag biztatóan néznek ki a látottak.Legalábbis az előzetes alapján egy valami egészen biztos, hogy a sorozat produkciós minőségére nem igazán érheti szó a ház elejét, és bár látszik, hogy mégis csak egy sorozatról beszélünk, ennek ellenére is. Így már csak emiatt is kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan sikerült élőszereplős formátumra vinni az Xbox brand vitán felül legnevesebb franchise-át.

