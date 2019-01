Befutott a Far Cry: New Dawn gépigénye, de nem kell aggódni miatta

A Ubisoft közkinccsé tette a Far Cry: New Dawn című mellékszál gépigényét, aminek jóvoltából szemügyre vehetjük, hogy elég erős-e a gépünk ahhoz, hogy futtassuk a poszt-apokaliptikus kalandot.

Mivel a Far Cry: New Dawn csak egy oldalhajtás lesz, számítottunk arra, hogy nem most akarja magasabb szintre tornázni a gépigényeket a Ubisoft, ezáltal gyakorlatilagEz a gyakorlatban annyit jelent, hogy a játékot kompromisszumok mellett már egy több éves konfiguráción is futtatni tudjuk majd, azonban ha egy kicsit eleresztenénk a hajunkat, akkor már a Far Cry: New Dawn éhsége is szépen megnövekszik. Mutatjuk a részleteket:OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)CPU: Intel Core i5 2400 3.1 GHz / AMD FX 6350 3.9 GHzRAM: 8GBGrafikus kártya: Nvidia GeForce GTX 670 (2GB) / AMD Radeon R9 270X (2GB)HDD: 30 GBOS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)CPU: Intel Core i7-4790 3.6 GHz / AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHzRAM: 8GBGrafikus kártya: Nvidia GeForce GTX 970 (4GB) / AMD Radeon R9 290X (4GB)HDD: 30 GBOS: Windows 10 (64bit)CPU: Intel Core i7-6700 3.4 GHz / AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHzRAM: 16GBGrafikus kártya: Nvidia GeForce GTX 1070 (8GB) / AMD RX Vega 56 (8GB)HDD: 30 GBOS: Windows 10 (64bit)CPU: Intel Core i7-6700K 4.0 GHz / AMD Ryzen 7 1700X 3.4 GHzRAM: 16GBGrafikus kártya: Nvidia GeForce GTX 1080 SLI (8GB) / AMD RX Vega 56 CFX (8GB)HDD: 30 GB