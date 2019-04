Befutott a Dragon Quest Your Story anime első kedvcsinálója

Egész estés anime készülődik már egy ideje a Dragon Quest alapján, mely várhatóan a Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride adaptációjaként idén augusztusban kerül a japán mozikba, ahonnan apránként az egész világot meghódíthatja.

Bár lokalizációról egyelőre még nem hallottunk, azonban az első kedvcsináló alapján érdemes lesz várni a Dragon Quest Your Story-t, hiszen nem egy hétköznapi történettel, és elképesztőenA kérdéses mű mögött egyébiránt a Stand By Me Doraemon csapata áll, tehát a minőség már most biztosított, noha a végeredmény nagy valószínűséggel ismét csak Japánban lesz igazán népszerű, ahol kis túlzással vallásként tisztelik a Dragon Quest-sorozatot.

