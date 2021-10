Befutott a Call of Duty: Vanguard launch trailere

Megérkezett a Call of Duty: Vanguard launch trailere, avagy legutolsó kedvcsinálója, amelyben Jack White, a The White Stripes banda tagjának vadonatúj dalát hallhatjuk az újonnan készülő kislemezéről.

A trailer arra összpontosít, hogy a Call of Duty: Vanguard három fő móddal rendelkezik - kampánnyal, többjátékos móddal és a zombis mókával. A trailer az alkotás második világháborús történetét, a 20 pályát tartalmazó többjátékos módot (a legtöbb pályát, ami valaha is volt Call of Duty-játékban a megjelenéskor) és a testvérstúdió Treyarch által fejlesztett Zombies módot mutogatja.Sőt mi több, a launch trailer emlékeztet arra is, hogy a játék fegyvereit és egyéb elemeit a Call of Duty: Warzone is tartalmazni fogja. A trailer megerősíti a Call of Duty: Vanguard pontos megjelenési időpontját is,

Nézd nagyban ezt a videót!