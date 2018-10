Befutott a Call of Duty: Black Ops 4 végleges gépigénye

A Treyarch a Redditen keresztül egy átfogó bejegyzésben válaszolt annak a sok rajongónak, akik arra voltak kíváncsiak az elmúlt hetekben, hogy milyen számítógép szükségeltetik majd a Call of Duty: Black Ops 4 futtatásához, és egyáltalán mikor indulnak majd el a szerverek.

Utóbbi kapcsán megtudtuk, hogy helyi idő szerint a Call of Duty: Black Ops 4 október 12-én, hajnali 6 óra magasságában rajtolhat majd el, miközben a rendszerkövetelményekből az olvasható ki, hogy a készítők a játék optimalizálásával a gyengébb hardverekkel rendelkezőkre is gondoltak. Nézzétek meg inkább magatok a végleges gépigényt:OS: Windows 7 (64-bit)CPU: Intel Core i3-4340/ AMD FX-6300RAM: 8 GBGrafikus kártya: GeForce GTX 660 / GeForce GTX 1050 / Radeon HD 7950OS: Windows 10 (64-bit)CPU: Intel i5-2500k/ Ryzen R5 1600XRAM: 12 GBGrafikus kártya: GeForce GTX 970 / GTX 1060 6GB or Raden R9 390 / AMD RX 580OS: Windows 10 (64-bit)CPU: Intel i7-8700K/ AMD Ryzen 1800XRAM: 16GBGrafikus kártya: GeForce GTX 1080 / Radeon RX Vega64 GraphicsOS: Windows 10 (64-bit)CPU: i7-8700K / AMD Ryzen 2700XRAM: 16GBGrafikus kártya: GeForce GTX 1080TiMég nem rendelted elő a játékot? A Play 24/7 kínálatából máris lecsaphatsz egy példányra!