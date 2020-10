Befejeződtek az Uncharted-film forgatásai

Hihetetlen, de eljutottunk odáig, hogy befejeződtek az Uncharted-film forgatásait, amit maga a franchise hivatalos weboldala jelentett be a közösségi médiában, ráadásul mindezt stílusosan egy csapó eszközzel tették meg.

Sőt mi több, a fotón- ugyebár most a gyűrűs nyakláncról van szó. Sőt, ezután még Mark Wahlberg, avagy Sully megtestesítője is posztolt egyet.Egy kabátról készített fotót, ami kísértetiesen hasonlít arra, amit a karakter az Uncharted 3-ban hord, sőt még a szintén hozzá kapcsolható szivar is ott feszít az asztalon. Ezek után már csak az utómunkák vannak hátra, mielőtt mozikba kerülhet a produktum!