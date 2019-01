Be sem jelentette, de máris törölte a Ubisoft a Pioneer című sci-fi játékot?

A Ubisoft nevéhez kapcsolódó Pioneer című sci-fi játék története egészen érdekes, hiszen bár hivatalosan soha nem jelentették be, azonban egy Watch Dogs 2 easter eggnek köszönhetően mégis kész tényként kezeltük.

A játék egyik mellékküldetésének teljesítésekor ugyanis megnyílt egy trailer, mely egy Pioneer című, valamiféle űrben játszódó sci-fi művet ábrázolt, amiről senki sem tudta, hogy micsoda, sőt azt sem, hogy valóban készül-e, de most már sokkal nagyobb az esélye annak, hogy soha nem láthatjuk a végeredményt.Történt ugyanis, hogy Alex Hutchinson, a korábban a Ubisoft kötelékében, ma viszont már a Journey to the Savage Planeten dolgozó kreatív igazgató a Twitteren egy "RIP Pioneer" kiírással és, mellékelve a kis túlzással legendássá vált trailert, hogy egyértelműsítse mondanivalóját. Bármi is volt tehát a Pioneer, úgy tűnik, már soha nem tudunk meg róla többet...