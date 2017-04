Bayonetta 3 bejelentést vezetett fel a Platinum Games?

Meglepő dologra bukkant a Kotaku magazin a Platinum Games hivatalos Youtube-csatornáján, ahol a napokban egészen pontosan öt videó bukkant fel, amelyek a Bayonetta első és második epizódjából tartalmaznak egy-egy jelenetet.

Mindez már önmagában is érdekes lenne, azonban ami ennél is különlegesebb, hogy. Hogy miért pont háromszor? A Kotaku szerint elég egyértelmű: ezzel jelzi a csapat, hogy jön a Bayonetta 3!Persze mindez egyelőre nem több, mint egy ártatlan találgatás, egy nagyon gyenge lábakon álló pletyka, de miután a Bayonetta olyan váratlanul megjelent PC-re a napokban, és az is hasonlóan őrült dolgokkal kezdődött, ezért nem lepődnénk meg semmin sem.

