Battletoads gamescom 2019 gameplay videó

A rajongók legnagyobb örömére a legendás Battletoads című békás bunyó feltámadása is szerepet kapott az idei gamescom expón, aminek jóvoltából most hozzánk is eljutott egy elképesztően látványos gameplay videó az érkező műről.

Bár a felvétel mindössze 8 perc hosszúságú lett, de szinte mindent megmutat a játékból, amiért egy kicsit el is vagyunk keseredve, mert dacára a szuper hangulatnak, a Battletoads ránézésre már csak árnyéka egykori önmagának ezekkel a belassult bunyókkal.A Rare felügyelete mellett készülő Battletoads, de korábban az idei évre tervezték a premierjét PC-n és Xbox One-on egyaránt, noha nem lennénk meglepve, ha csak a jövő évben találkozhatnánk vele.

Nézd nagyban ezt a videót!