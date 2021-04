Battlefield V és Wreckfest a májusi PS Plus-ban

Így a hónap végét kivárva a Sony belengette, hogy miféle lineuppal hozakodnak elő májusban, legalábbis ami a PS Plus előfizetést takarja, ugyanis bejelentették azokat a játékokat, amiket a kérdéses tagság birtokosai begyűjthetnek majd.

Egyrészt alett a szerencsés választott, amire rá tehetjük a mancsunkat, mely a THQ Nordic égisze alatt készült autós őrület, egyenesen a FlatOut alkotóinak kezéből. Ez a PS5-ös behúzható cím, azonban természetesen most is van két PS4-es játék, amikre lecsaphatunk.Az egyik ilyen nem más, mint a, amit talán senkinek nem kell bemutatni, viszont mellette ott figyel a mostanában sok hullámot verő túlélőjáték is, a, amiben nincs más dolgunk, mint minél tovább kitartani és felépíteni a kis egzisztenciánkat.