Battlefield 1: ingyen letölthető a Rupture pálya, júniusban új játékmód érkezik

A DICE bejelentette, hogy bár a nyakunkon a soron következő Battlefield megjelenése, ők azért még mindig gondolnak a Battlefield 1 rajongóira, kiváltképp azokra, akik korábban nem ruháztak be az extra DLC csomagokra.

Aki ugyanis ebben a cipőben jár, az most örömtáncot lejthet, hiszen teljesen ingyen letölthetővé vált They Shall Not Pass DLC egyik közkedvelt csatatere, a Rupture, amit a tervek szerint még májusban további pályák követhetnek ingyenes formában.Hogy a DLC-ket megvásárló játékosok is kapjanak valamit, a DICE bejelentette, hogy, melyben egyszerre 40 fő csaphat majd össze, a lényeg pedig az lesz, hogy elfoglaljunk vagy megvédjünk szektorokat akárcsak a sima Operations játékmódban annyi különbséggel, hogy ez öt pályán játszódik majd, melyek a Giant?s Shadow, a Lupkow Pass, a Prise de Tahure, a River Somme és a Zeebrugge lesznek.Érdekesség, hogy ezek a pályák még azok számára is elérhetők lesznek, akik egyébként korábban nem fizettek értük a letölthető tartalmakkal, de csak ebben a játékmódban számíthatunk erre az engedményre.