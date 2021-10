Battle royale mód jön a Far Cry 6-hoz?

Megjelent már a Far Cry 6 , amely egyelőre távolról sem tekinthető bugmentesnek, azonban nem kizárt, hogy a fejlesztőcsapat máris egy battle royale-szerű játékmódot szellőztetett meg.

Ahogyan arról egy JorRaptor nevű YouTube-er is beszámolt, a Far Cry 6 világában bizonyos pontokon megtalálható QR kódok néhány igencsak érdekes rövid teaser videót mutat meg számunkra. Ezekben a multiplayer élmények, a vadon, és egyéb tényezők merülnek fel, valamintPersze az is benne van a pakliban, hogy egyfajta survival módot pakolnak majd bele a Far Cry 6 -ba, de nem lepődnénk meg, ha egy sokszereplős battle royale-lal gazdagodni a Ubisoft játéka. Meglátjuk, addig is az alábbiakban megtekinthetitek a teasereket:

