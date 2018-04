Battle royale játékot készítettek a LawBreakers alkotói, holnap már indul is

Bár úgy legyen ötösünk a lottón, mint ahogyan megjósoltuk a Boss Key Productions kapcsán, hogy azért volt a LawBreakers leállítása, mert a háttérben egy battle royale stílusú alkotást készítettek, lévén délutáni bejelentésükből kiderült, hogy valóban így történt.

A Gears of War-sorozat alkotóiként megismert Cliff Bleszinski és csapata ugyanis leleplezték a Radical Heights című battle royale-t, amivel kapcsolatban a legnagyobb meglepetés alighanem az, hogy már holnap elrajtol PC-n, a főszerepben egy a stílus kliséit a nyolcvanas évek sajátosságai által inspirált játékmenettel, így lesznek itt BMX-esek, játéktermek, rajzfilmes - kissé maradi grafika - hosszú hajak, ujjatlan metalpólók és óriási küzdelmek. Radical Heights kapcsán a készítők annyival bolondították meg a szokásos kliséket, hogy a játékban a nagy túlélés közben nemcsak egymást, hanem például, amiért fegyvereket, fejlesztéseket és egyéb olyan tárgyakat vehetünk, melyekkel egyre jobbá tehetjük karakterünket, sőt mi több, ezek többségét a következő ütközetbe is továbbvihetjük. Radical Heights teljes egészében free to play, tehát ingyenes formában rajtol el, de lesznek majd később mikrotranzakciók benne, ha pedig kíváncsi vagy rá, nézd meg az alábbi trailert, vagy látogass el holnap a Steamre, ahol már élesben is indul a játék.

