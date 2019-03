Battle royale játékot készítenének a Dark Souls fejlesztői

A From Software neve már hosszú évek óta egyet jelent a kimagaslóan nehéz egyjátékos élményekkel, azonban ez nem jelenti azt, hogy a stúdió nem próbálná ki magát valami másfajta stílusban is.

Erről fantáziált egy kicsit Hidetaka Miyazaki a The Telegraph munkatársainak adott interjúban, amiből kiderült, hogy, vagy valami olyan interaktív szórakozást, amire utána szolgáltatásként tekinthetnének, vagyis sokáig képes lenne pénzt hozni a konyhára a készítőknek.Persze Miyazaki továbbra is ragaszkodik az egyjátékos élményekhez, melyek szerinte bár egyre ritkább, de annál fontosabb elemei a játékiparnak, így kiemelte a Devil May Cry 5 sikereit, de a God of War és Spider-Man is szóba került tavalyról, melyek több mint 9 millió példányban mentek el, így szerinte van még keresni valójuk a piacon az eddigi útvonalon is.