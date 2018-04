Battle royale játékot készítenek a The Division fejlesztői is?

A PUBG és most már a Fortnite sikere óta bizonyára senki előtt sem lehet kérdéses, hogy a battle royale műfaj képviseli a jelenlegi legjelentősebb trendet a játékiparban, amihez a legtöbb fejlesztő szeretne csatlakozni addig, amíg ki nem pukkan a lufi.

A Gamereactor csapata belsős forrásokra hivatkozva pedig nemrégiben arról írt, hogy a The Division -sorozattal elhíresült svéd, méghozzá a The Division 2 mellett, tehát nem egy a népszerű szériához kapcsolódó extra, hanem egy teljesen önálló alkotás van születőben - bár előbbi eshetőséget sem tartjuk kizártnak.A hír annak fényében nem túl meglepő, hogy korábban már a The Division -höz érkezett Survival expanzió extrái között is találtunk egyfajta battle royale játékmódot, csak éppen a "last man standing" elem kihagyásával, tehát a svédek kerülgetik egy ideje a forró kását, ami úgy tűnik, hogy egy önálló, teljesen új videojáték részeként ölthet majd testet.