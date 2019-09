Batmanes eventtel erősíthet a Fortnite

Adatbányászok szerint hamarosan megérkezik Gotham Sötét Lovagja a Fortnite világába, ráadásul Batmannel együtt a különféle kütyüi is jöhetnek, mint a csáklyavető fegyvere és a robbanó Batarang.

Továbbá egy denevérszárnyas siklóernyő és egy Batman-köpeny is kilátásban van, valamint a kifejezetten hátborzongató Gotham is beolvadhat az Epic Games népszerű battle royale játékába, ráadásképp más adatbányászok azt is rebesgetik, hogy továbbá még egy férfi és női skin is láthatáron van,Persze hivatalos bejelentés még nem jött, így érdemes szódával fogyasztani a hírt, de általában az ilyen jellegű szivárogtatások mindig igaznak bizonyultak, tehát lehet készülődni lelkiekben, hogy igazságot osztunk hamarosan a játékban Batmannek öltözve.