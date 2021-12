Batmanes járgányok érkeztek a Hot Wheels Unleashedbe

Hot Wheels Unleashed árkád autóversenyzős címhez rengeteg szezonális frissítést és prémium DLC-t terveztek, ami mindig is szóba jön az olyan játékoknál, amelyek az autókra épülnek.

Az alkotás legújabb kiegészítése Batman ikonikus járgányát is hozzáadja többek között a felhozatalhoz, sőt, egy új helyszínt, a Batcave-et is beemeli, ahol egyedi pályákat építhetsz, és online versenyezhetsz másokkal. Egy sor tematikus jármű is debütál, köztük a Pingvin, Robin, Joker és természetesen maga a Sötét Lovag verdája.A pályák különleges darabjaként használhatod majd a Joker Funhouse Splitet is. A Joker fejének két oldalán lévő hajszálak egy osztott pálya mindkét oldalán felemelkednek és leereszkednek.

