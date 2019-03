Bart esportolónak áll A Simpson család legújabb részében

Az esport, mint jelenség, egyre inkább utat tör magának mindenféle területre, most például A Simpson család fog gyarapodni egy olyan epizóddal, ami a profi videojátékversenyzést veszi alapul.

Az Amerikában holnap levetítésre kerülő epizódban Bart egyre inkább belemerül a különféle játékbajnokságokba, amit Homer igyekszik is támogatni, és mentorként próbálja terelgetni fia útját, miközben Lisa próbálja visszarántani apját a valóságba., merthogy A Simpson család készítői konzultáltak velük, és bár nem az említett MOBA-t fogják nyomni Barték, a sorozatban feltűnő Conflict of Enemies nagyban hasonlít majd rá. Egy jelenetet már megtekinthetünk belőle, ahol Bart elköveti azt a súlyos hibát, hogy nem írja be a GG-t chatbe. Csúnya, csúnya Bart.

