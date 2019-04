Bárhogy teszel, nem fogod tudni elrontani a Cyberpunk 2077 küldetéseit

Régóta várunk már egy olyan sandbox játékot, amely a főküldetéseit tekintve is alkalmazza a stílus jellegzetességét, miszerint az égegyadta bármit tehetünk a missziókon belül, és úgy tűnik, hogy a Cyberpunk 2077 képében meghallgatásra találnak az imáink.

Philipp Webber, a CD Projekt Red küldetéstervezője a német GameStar magazinnak mondta el, hogy a fejlesztési stádium során azzal a filozófiával álltak neki a missziók megalkotásának, hogy vajon mi lehet a legostobább dolog, amit a játékos tehet - ennek értelmébenMásképp mondva, csak és kizárólag akkor látunk majd "Game Over" képernyőt, ha meghalunk, de egyébként bárhogyan cselekszünk, bármilyen módon eltérünk a küldetés egyébkénti medrétől, a misszió struktúrája is úgy igazodik hozzánk.Webber egy példát is mondott: ha az a feladatod, hogy védj meg egy fontos ügyfelet, de te úgy döntesz, hogy megállsz egy étteremben egy hamburgerre, és közben megölik az ügyfeledet, akkor megy tovább a feladat ennek fényében, hiszen attól, hogy elrontottál egy munkát, az nem azt jelenti, hogy az egész játékot elbuktad.