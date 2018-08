Barátainkkal is versenyezhetünk az Ori and the Will of the Wisps-ben

Az Ori and the Will of the Wisps mindenféleképp hozza azt, amiért megszerettük anno az elődjét, azonban szemmel láthatólag a Moon Studios újdonságokat is belekever a receptbe, például egy versenyszerű játékmódot.

Természetesen nem tudunk egymásban kárt okozni majd, viszont lesznek bőséggel ilyesfajta pontok, nem kell aggódnunk, hogy esetleg keresgélni kell majd ezeket.Az Ori and the Will of the Wisps valamikor 2019-ben fut be PC-re és Xbox One-ra - remélhetőleg a gamescomon lelepleznek egy pontos megjelenési dátumot is -, addig is viszont nézzétek meg ti is a fentebb részletezett Spirit Trials-t az alábbi kedvcsinálón, melyet a kölni rendezvényen lepleztek le:

Nézd nagyban ezt a videót!